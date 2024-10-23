В СПб не готовы получать меньше

Желание получать как можно большую зарплату вполне объяснимо. Логично, что у петербуржцев есть определенные ожидания, связанные с оплатой труда. Но как быть, если работодатель предлагает меньше?

«Питерец.ру» отмечает, что, согласно опросу hh.ru, жители Северной столицы стали реже снижать свои ожидания по зарплате. Речь идет о сохранении рабочего места при уменьшения оплаты труда или трудоустройстве на условиях, которые оказываются ниже ожиданий соискателя.

Сейчас на это готовы пойти лишь 30% респондентов, годом ранее их было 40%. Кроме того, 62% петербуржцев уверены, что без проблем смогут найти новую работу, а 52% не хотят идти на какие-либо уступки по зарплате.

Чаще всего от таких предложениях отказываются сотрудники в сфере торговли, транспорта, медицины, автобизнеса.