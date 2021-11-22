Достойная пенсия – это сколько?

Тема повышения пенсий постоянно звучит на устах наших граждан. Об этом говорят сами пенсионеры, их родственники и представители власти. Только вот толку от этих разговоров мало. Если пенсия и повышается, то незначительно. При этом люди хотят получать намного больше.

«Питерец.ру» сообщает, что жители Северной столицы имеют одни из самых завышенных пенсионных ожиданий в стране. Петербуржцы хотят пенсию на уровне 47 тыс. руб. Именно такую сумму они считают достойной. Похожие цифры называют жители Москвы и Хабаровска.

При этом пенсионные ожидания петербуржцев выросли на 8% по сравнению с 2020 годом. Тогда люди хотели пенсию в 43,5 тыс. руб. Сейчас желают получать на 8% больше. Количество петербуржцев, желающих работать после выхода на пенсию, снизилось. Раньше таковых было 31%, сейчас – 26%. Ну а тех, кто готов жить только на пенсию, стало больше – 25% вместо прошлогодних 15%.