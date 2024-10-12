Покупки стали чаще оплачивать частями

«Питерец.ру» сообщает, что в жители СПб стали активнее пользоваться сервисами, позволяющими расплачиваться за покупки частями. Такой подход стал особенно популярен при приобретении мобильных телефонов.

Так, в 2024 году 30% смартфонов было куплено с использованием данной схемы. При этом наиболее востребованной остается техника Apple. Петербуржцы покупают смартфоны и планшеты, а также аксессуары к ним.

Сервис для оплаты частями очень удобен для современных потребителей. Покупатель сразу вносит 25% от суммы товары, а остальное – равными долями в 3 платежа. Обычно срок такой оплаты не превышает 2 месяца. Если погашать все вовремя и без продлений, то никаких комиссий оплачивать не придется.