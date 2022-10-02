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Питерец.ру » Статьи » Разное » Как платить долями?

Как платить долями?

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Сегодня магазины дают возможность оплачивать покупки по частям. Для этого "Тинькофф банк" предлагает свои клиентом использовать сервис "Долями".

Многие люди хотят покупать товары, но не платить всю сумму сразу. Для этого можно воспользоваться услугой, которую предлагает тинькофф банк оплата товаров долями. Это новый удобный сервис, с помощью которого можно оплачивать не сразу полную стоимость заказа, а по 25% раз в две недели.

Как это работает?

Сервис «Долями» не подключается автоматически, насильно им пользоваться тоже никто не заставляет. Только при необходимости и сделать это может только сам клиент, который хочет воспользоваться сервисом.

Потребуется следовать определенному алгоритму:

  1. Зайти на официальный сайт сервиса «Тинькофф Долями». Справа сверху есть раздел с магазинами.
  2. Подобрать нужного партнера и перейти в соответствующий Интернет-магазин.
  3. Сложить в корзину необходимые товары.
  4. Перейти к оформлению покупку.
  5. Указать сведения, необходимые для участия в программе «Долями».
  6. Подтвердить совершение покупки и внести первую часть в размере 25%. Далее эти суммы будут автоматически списываться каждые две недели на протяжении 2 месяцев.

Нужен ли договор для пользования услугой?

Никакого договора не требуется. «Долями» - это не кредит и не программ рассрочки. При оформлении покупки от клиента не требуется заключать какой-либо договор на предоставление кредита или на рассрочку. У банка нет права взимать какую-либо комиссию за использование сервиса.

Для понимания того, как работает сервис «Долями» следует привести пример: человек хочет приобрести в запас продукты на сумму 6 тысяч рублей. Он оформляет заказ, заполняет необходимые сведения и 1 марта оплачивает 25% от суммы, то есть, 1500 рублей. Далее 15 марта с его карты будет списан следующий платеж в 1500 рублей, затем это произойдет 29 марта и последний платеж – 12 апреля. Никаких комиссий и процентов начисляться не будет. Единственное исключение – это штраф, который может быть начислен, если покупатель не вносит платеж.

Почему стоит пользоваться услугой?

  1. Это удобно. Не надо брать кредиты и подтверждать свою платежеспособность.
  2. Не надо платить проценты банку. Главное – вовремя вносить необходимую сумму денег на счет для списания.
  3. Не требуется оформлять никаких договоров и встречаться с представителем банка. Все делается автоматически в рамках работы сервиса за пару секунд. Достаточно просто быть клиентом «Тинькофф банка» и иметь там карту. Все остальное программа сделает самостоятельно, остается лишь сделать запрос на использование.

Акционерное Общество "Тинькофф Банк"
ОГРН 1027739642281
23060, город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.

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