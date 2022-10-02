Как платить долями?

Многие люди хотят покупать товары, но не платить всю сумму сразу. Для этого можно воспользоваться услугой, которую предлагает тинькофф банк оплата товаров долями. Это новый удобный сервис, с помощью которого можно оплачивать не сразу полную стоимость заказа, а по 25% раз в две недели.

Как это работает?

Сервис «Долями» не подключается автоматически, насильно им пользоваться тоже никто не заставляет. Только при необходимости и сделать это может только сам клиент, который хочет воспользоваться сервисом.

Потребуется следовать определенному алгоритму:

Зайти на официальный сайт сервиса «Тинькофф Долями». Справа сверху есть раздел с магазинами. Подобрать нужного партнера и перейти в соответствующий Интернет-магазин. Сложить в корзину необходимые товары. Перейти к оформлению покупку. Указать сведения, необходимые для участия в программе «Долями». Подтвердить совершение покупки и внести первую часть в размере 25%. Далее эти суммы будут автоматически списываться каждые две недели на протяжении 2 месяцев.

Нужен ли договор для пользования услугой?

Никакого договора не требуется. «Долями» - это не кредит и не программ рассрочки. При оформлении покупки от клиента не требуется заключать какой-либо договор на предоставление кредита или на рассрочку. У банка нет права взимать какую-либо комиссию за использование сервиса.

Для понимания того, как работает сервис «Долями» следует привести пример: человек хочет приобрести в запас продукты на сумму 6 тысяч рублей. Он оформляет заказ, заполняет необходимые сведения и 1 марта оплачивает 25% от суммы, то есть, 1500 рублей. Далее 15 марта с его карты будет списан следующий платеж в 1500 рублей, затем это произойдет 29 марта и последний платеж – 12 апреля. Никаких комиссий и процентов начисляться не будет. Единственное исключение – это штраф, который может быть начислен, если покупатель не вносит платеж.

Почему стоит пользоваться услугой?

Это удобно. Не надо брать кредиты и подтверждать свою платежеспособность. Не надо платить проценты банку. Главное – вовремя вносить необходимую сумму денег на счет для списания. Не требуется оформлять никаких договоров и встречаться с представителем банка. Все делается автоматически в рамках работы сервиса за пару секунд. Достаточно просто быть клиентом «Тинькофф банка» и иметь там карту. Все остальное программа сделает самостоятельно, остается лишь сделать запрос на использование.

Акционерное Общество "Тинькофф Банк"

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