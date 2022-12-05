Петербуржцам не нужны смартфоны?

Гаджеты стали неотъемлемой частью жизни современного человека. Смартфоны, планшеты и прочие устройства прочно вошли в наш обиход. Является ли это зависимостью? Или же происходящее просто данность?

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице провели опрос, в котором приняли участие 1600 жителей города. Оказалось, что 55% респондентов могут легко обходиться без мобильных устройств. Однако 45% признали свою зависимость от гаджетов.

Причем она больше присуща молодежи. Однако представители этой возрастной группы стараются периодически отдыхать от устройств. При этом люди старшего поколения устраивают такой отдых постоянно. Многие из них не испытывают серьезную необходимость в использовании смартфонов и других мобильных устройств.