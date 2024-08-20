Экспортные возможности расширяются

«Питерец.ру» отмечает, что власти СПб продолжают оказывать поддержку бизнесу. Для этого ведется работа по нескольким направлениям. В частности, Смольный содействует при отправке продукции на экспорт.

Например, сейчас у производителей Северной столицы появилась возможность взаимодействовать с компаниями из Латинской Америки и Африки. Расширилась географии поставок: предприятия СПб могут отправлять свою продукцию бразильским, венесуэльским и кубинским партнерам, а в африканском направлении – в Танзанию.

Также бизнесу предоставляют субсидии при осуществлении морских перевозок в Китай. Товары различных компаний объединяются в сборный груз. При этом специальный центр помогает оформить такие перевозки. Благодаря поддержке города, предприниматели сокращают расходы на экспорт.