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Питерец.ру » Экономика » Ленобласть снабжает лесом многие страны

Ленобласть снабжает лесом многие страны

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47
Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
В 2020 году Ленобласть отправила на экспорт более 800 тыс. кубометров леса

Некоторые российские товары ценятся не только внутри страны, но и отправляются за рубеж. В частности, мы активно экспортируем древесину. В нашей стране много леса, причем на него имеется высокий спрос. Древесина входит в число товаров, которые Ленобласть отправляет на экспорт. Такие поставки имеют достаточно широкий географический охват.

«Питерец.ру» сообщает, что с начала года Ленобласть отправила на экспорт лес в 51 страну мира. Всего за 3 месяца было экспортировано 819 тыс. кубометров леса. Это достаточно внушительные цифры. На древесину Ленобласти сохраняется спрос за рубежом. Больше всего леса было отправлено в Финляндию, Германию, Китай и Японию. В основном регион поставлял на экспорт пиломатериалы и деловую древесину.

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