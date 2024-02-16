Вырос экспорт сельхозпродукции

«Питерец.ру» сообщает, что за прошлый год в Ленобласти вырос экспорт сельскохозяйственной продукции. Данный показатель в регионе улучшился на 58%, что свидетельствует о налаживании поставок по сравнению с 2022 годом.

Большую часть экспортных сельхозтоваров составили яйца и мясо птицы. Также из Ленобласти за рубеж поставляли зерновую продукцию, жиры и масло. Что касается других товаров пищевой промышленности, то заграницу отправляли табачные изделия и рыбу.

Когда после начала СВО нарушилась география поставок, Ленобласти пришлось налаживать другие каналы для экспорта. При этом поиск возможностей привел к хорошим результатам, и ситуацию удалось нормализовать. Как видим, продукция региона пользуется спросом не только внутри страны, но и за ее пределами.