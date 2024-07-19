Как обстоят дела с инфляцией?

«Питерец.ру» сообщает, что уровень инфляции в Северной столице сейчас составляет 7,8%. Это на 0,1% больше, чем по итогам мая. При этом по России данный показатель равен 8,6%.

Так что образовалась типичная ситуация, когда данные по Петербургу оказались лучше общероссийских. Это еще раз подчеркивает прочность экономики СПб, которая продолжает успешно развиваться.

Небольшая инфляция – это необходимость для устойчивого состояния любой экономики. По мнению экспертов, данный показатель должен быть до 5%. В ЦБ РФ стремятся к инфляции в районе 4%.

Однако достичь этого показателя сейчас крайне трудно. Страна переживает непростой период, связанный с санкциями, СВО и геополитическим давлением Запада.