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Питерец.ру » Экономика » Как обстоят дела с инфляцией?

Как обстоят дела с инфляцией?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
vecherka-spb.ru
Каковы показатели инфляции по России и в СПб?

«Питерец.ру» сообщает, что уровень инфляции в Северной столице сейчас составляет 7,8%. Это на 0,1% больше, чем по итогам мая. При этом по России данный показатель равен 8,6%.

Так что образовалась типичная ситуация, когда данные по Петербургу оказались лучше общероссийских. Это еще раз подчеркивает прочность экономики СПб, которая продолжает успешно развиваться.

Небольшая инфляция – это необходимость для устойчивого состояния любой экономики. По мнению экспертов, данный показатель должен быть до 5%. В ЦБ РФ стремятся к инфляции в районе 4%.

Однако достичь этого показателя сейчас крайне трудно. Страна переживает непростой период, связанный с санкциями, СВО и геополитическим давлением Запада.

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