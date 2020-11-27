Что с уровнем безработицы?

«Питерец.ру» сообщает, что, согласно официальным данным, уровень безработицы в Петербурге составляет 3,4%. Специалисты отмечают, что это достаточно хороший показатель. В нашей стране всегда была низкая безработица. Поэтому сейчас в период пандемии мы даже не приблизились к кризисным показателям. Для экономики показатель 5% безработицы считается нормальным. Россия укладывается в эти нормы.

Эксперты отмечают, что в России люди боятся потерять работу. При этом они согласятся на уменьшение зарплаты ради сохранения своего места. Нужно учитывать, что наличие небольшой безработицы является необходимостью для развития экономики. Как безработицы нет совсем, невозможно привлекать людей на появившиеся рабочие места.