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Питерец.ру » Экономика » Инфляция в Петербурге оказалась низкой

Инфляция в Петербурге оказалась низкой

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
tvspb.ru
Каковы показатели инфляции в Петербурге за 2023 год?

«Питерец.ру» сообщает, что инфляция в Северной столице за прошлый год составила 6,7%. Этот показатель оказался ниже, чем в других регионах СЗФО, а также по всей России. На рост цен повлияли издержки производителей – особенно затраты на увеличение зарплат сотрудников. Работодателям пришлось прибегнуть к такому шагу по причине нехватки кадров.

Также на инфляцию заметно повлиял спрос на автомобили и мебель. Что касается сегмента непродовольственных товаров, там прирост цен оказался ниже ожидаемого значения, а сфере услуг – на 1% выше.

В ЦБ РФ стремятся снизить инфляцию до уровня 4,5%, что благоприятно скажется на развитии страны. Напоминаем, что инфляция до 5% считается оптимальной для любой экономики.

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