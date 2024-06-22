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Питерец.ру » Экономика » Что с годовой инфляцией?

Что с годовой инфляцией?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
bfmspb.ru
Каковы показатели инфляции в Северной столице?

«Питерец.ру» отмечает, что в течение мая инфляция в СПб выросла на 0,2% и достигала уровня 7,7% за год. При этом данный показатель ниже, чем в среднем по СЗФО и всей России. В округе он составляет почти 8%, а по стране – 8,3%.

Экономисты отмечают, что рост стоимости товаров и услуг в мае обусловлен возросшим спросом, который превышает предложение. Большую роль сыграл рост внутреннего туризма и повышение расходов для производителей.

Например, в СПб заметно подорожали мясные продукты – в частности, колбасные изделия и фарш. Также выросла стоимость сметаны. Еще повысились цены на авиабилеты и городские экскурсии на автобусе.

В целом инфляция растет в разумных пределах. Однако петербуржцев больше волнуют не сухие цифры, а реальные цены и уровень собственного благосостояния.

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