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Питерец.ру » Экономика » Хочешь хороших работников? Плати больше

Хочешь хороших работников? Плати больше

0
28
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
rbc.ru
Бизнес вынужден поднимать зарплаты, чтобы привлекать кадры

«Питерец.ру» сообщает, что компании вынуждены повышать зарплаты сотрудникам, чтобы привлекать новые кадры. Это необходимая мера, позволяющая получать нужный персонал.

Например, за год уровень спроса на работников для небольших предприятий СПб вырос на 39%. Логично, что в таких условиях пришлось поднимать оплату труда. Малый бизнес увеличил зарплаты на 25%, что в денежном эквиваленте составило 20 тыс. руб.

В среднем небольшие компании СПб готовы платить сотрудникам 78 тыс. руб. Наиболее высокие зарплаты предлагаются инженерам, работающим с технологиями DevOps. Таким специалистам платят 250 тыс. руб. При этом самыми востребованными вакансиями оказались менеджер по продажам, строители, водители и курьеры.

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