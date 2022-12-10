Какова медианная зарплата?

Средняя зарплата далеко не всегда отражает уровень благосостояния общества. Некоторые люди получают очень большие деньги, что потом влияет на этот параметр. Поэтому для получения более объективной картины рассчитываются и другие показатели.

Одним из них является так называемая медианная зарплата. Она определяется с учетом страховых взносов и денег, которые были выплачены работникам с одинаковыми условиями труда. Говоря простым языком, самые низкие и наиболее высокие зарплаты не принимаются во внимание.

В итоге медианная зарплата в Северной столице составила 64,5 тыс. руб. «Питерец.ру» отмечает, что петербургские работодатели платят очень хорошие деньги сотрудникам. Зарплаты здесь больше, чем в среднем по стране.