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Питерец.ру » Экономика » Какова медианная зарплата?

Какова медианная зарплата?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rt.rbc.ru
Каков размер медианной зарплаты в Петербурге?

Средняя зарплата далеко не всегда отражает уровень благосостояния общества. Некоторые люди получают очень большие деньги, что потом влияет на этот параметр. Поэтому для получения более объективной картины рассчитываются и другие показатели.

Одним из них является так называемая медианная зарплата. Она определяется с учетом страховых взносов и денег, которые были выплачены работникам с одинаковыми условиями труда. Говоря простым языком, самые низкие и наиболее высокие зарплаты не принимаются во внимание.

В итоге медианная зарплата в Северной столице составила 64,5 тыс. руб. «Питерец.ру» отмечает, что петербургские работодатели платят очень хорошие деньги сотрудникам. Зарплаты здесь больше, чем в среднем по стране.

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