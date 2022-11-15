Кому готовы много платить?

«Питерец.ру» сообщает, что специалисты провели исследование рынка труда Северной столицы. Были проанализированы имеющиеся вакансии. Наибольшая доля приходится на строительную сферу. Речь идет о 20% от всего объема предложений.

Больше всего готовы платить представителям финансового сектора и it-специалистам. Зарплата работников таких компаний в Петербурге на 16% выше, чем в других городах России. Например, в ноябре в Петербурге было примерно 1,4 тыс. предложений с зарплатой от 260 тыс. руб.

Еще много готовы платить руководящим работникам частной круглосуточной гимназии. Это самые выгодные вакансии ноября. Большие зарплаты и врачей-стоматологов. Таким специалистам предлагают до 440 тыс. руб.