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Питерец.ру » Экономика » Кому готовы много платить?

Кому готовы много платить?

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
gorod-plus.tv
По каким вакансиям предлагают самые большие зарплаты?

«Питерец.ру» сообщает, что специалисты провели исследование рынка труда Северной столицы. Были проанализированы имеющиеся вакансии. Наибольшая доля приходится на строительную сферу. Речь идет о 20% от всего объема предложений.

Больше всего готовы платить представителям финансового сектора и it-специалистам. Зарплата работников таких компаний в Петербурге на 16% выше, чем в других городах России. Например, в ноябре в Петербурге было примерно 1,4 тыс. предложений с зарплатой от 260 тыс. руб.

Еще много готовы платить руководящим работникам частной круглосуточной гимназии. Это самые выгодные вакансии ноября. Большие зарплаты и врачей-стоматологов. Таким специалистам предлагают до 440 тыс. руб.

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