GloraX приходит в Петербург

«Питерец.ру» сообщает, что компания GloraX желает приобрести новые участки в СПб и области. Застройщик заинтересован землей в этих регионах, потому обсуждает возможность приобрести участки для реализации собственных проектов.

Глава GloraX Дмитрий Кашинский считает, что мест для застройки в Петербурге осталось немного. Рынок СПб является перенасыщенным, поэтому компания начинает присматриваться и к территориям в Ленобласти. Кашинский заверил, что в этом году GloraX сделает ряд крупных приобретений.

Застройщика привлекают большие участки, рассчитанные на жилищные проекты объемом от 200 тыс. кв. м. Компания видит большие перспективы в Петербурге, потому намерена работать и здесь.