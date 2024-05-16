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Питерец.ру » Экономика » GloraX приходит в Петербург

GloraX приходит в Петербург

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
78.ru
Застройщик GloraX активно скупает участки в СПб и области

«Питерец.ру» сообщает, что компания GloraX желает приобрести новые участки в СПб и области. Застройщик заинтересован землей в этих регионах, потому обсуждает возможность приобрести участки для реализации собственных проектов.

Глава GloraX Дмитрий Кашинский считает, что мест для застройки в Петербурге осталось немного. Рынок СПб является перенасыщенным, поэтому компания начинает присматриваться и к территориям в Ленобласти. Кашинский заверил, что в этом году GloraX сделает ряд крупных приобретений.

Застройщика привлекают большие участки, рассчитанные на жилищные проекты объемом от 200 тыс. кв. м. Компания видит большие перспективы в Петербурге, потому намерена работать и здесь.

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