iGooods будет работать в Европе

«Питерец.ру» сообщает, что петербургская служба доставки продуктов iGooods расширяет географию своей деятельности. Теперь компания будет работать и в Европе. Выход на международный рынок стал возможен благодаря сотрудничеству с европейскими продуктовыми ритейлерами, работающими в России.

Перспективы iGooods оцениваются достаточно хорошо. Компания должна будет найти поддержку поставщиков, поскольку сейчас доставка является востребованным направлением. Еще одно преимущество петербургского сервиса в том, что компания имеет прямой доступ к европейской торговой площадке с большой клиентской базой. Важно и то, что, по мнению экспертов, в России уровень доставки продуктов выше зарубежного или как минимум не хуже.