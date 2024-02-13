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Питерец.ру » Экономика » Появится новый коттеджный поселок

Появится новый коттеджный поселок

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
tvspb.ru
Крупный застройщик намерен создать крупный поселок в Ленинградской области

«Питерец.ру» сообщает, что в Ленинградской области хотят реализовать большой проект по созданию коттеджного поселка. Этим займется компания «Еврострой», занимающаяся жилыми объектами элитного класса.

Согласно имеющейся задумке, поселок должен появиться недалеко от дер. Нижние Осельки Всеволожского р-на. Площадь нового населенного пункта составит 243 гектара. Там появятся 995 домов с участками, а также будут созданы дороги и важные объекты, которые необходимы для развития инфраструктуры.

Помимо этого, решатся вопросы с электро-, газо- и водоснабжением. Всем этим займется застройщик. На реализацию всего проекта должно уйти 10 лет. Сначала «Еврострой» планирует освоить территорию в 10-15 гектар.

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