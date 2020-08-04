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Питерец.ру » Общество » В Петербурге построят уникальный медицинский центр

В Петербурге построят уникальный медицинский центр

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Опубликовал: Вадик Котов
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В Калининском районе Санкт-Петербурга появится современный многофункциональный медицинский центр

В Калининском районе Санкт-Петербурга появится современный многофункциональный медицинский центр Smart Medical Center. К проектированию приступил застройщик проекта ООО «Дженерал констракшн».

Новый объект появится на пересечении Северного и Светлановского проспектов. В рамках нового проекта будет возведено 5-ти этажное здание, включающее подземный паркинг. Общая площадь объекта составит 9 тыс. кв. м. 

Якорными арендаторами нового медицинского центра выступят сетевая медицинская клиника и стоматология. Также запланированы помещения под аптеку, центр протезирования и массажный центр. 

Один из этажей будет выделен под первый в Санкт-Петербурге медицинский коворкинг в рамках которого появятся кабинеты площадью от 12 кв. м., а также конференц-зал. Также застройщик рассматривает возможность создания центра лучевой диагностики и лабораторного центра.

Концепция проекта подразумевает первый в Санкт-Петербурге коммерческий медицинский центр с разными резидентами по принципу одного окна. Для управления и консалтинга SMC создана совместная с застройщиком и Лахта клиник управляющая компания.  

«Последние события связанные с распространением коронавирусной инфекции показывают, как важна медицинская отрасль и что современный медицинский центр всегда будет необходим Санкт-Петербургу», – отметил управляющий партнер «Лахта Клиника» Александр Изак. 

Ввод объекта запланирован на 2023 год.

Источник: Smart Medical Center.
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