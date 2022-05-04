В лидерах по жилищному строительству

«Питерец.ру» отмечает, что в Северной столице ведется активное жилищное строительство. Регулярно строятся новые дома. При этом сохраняются достаточно хорошие темпы.

Не зря по объему введенного жилья Петербург вошел в топ-5 регионов страны. Северная столица заняла 4 место в этом списке. Лидерами же рейтинга оказались Москва, Московская область и Краснодарский край.

По имеющимся данным, за прошлый год в городе на Неве возвели жилья общей площадью 3,464 млн кв. метров. В Петербурге уделяется серьезное внимание этой сфере. К 2024 году власти готовы выделить 90 млрд руб. на улучшение жилищных условий граждан.

Лидерство Петербурга в различных рейтингах уже давно воспринимается как данность. Причем это касается многих сфер. Так что появление города в очередном топ-5 не вызвало удивлений.