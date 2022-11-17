Маткапитал на частное обучение

«Питерец.ру» сообщает, что в Петербурге пересмотрели условия относительно траты материнского капитала. Теперь эти средства можно будет использовать на обучение детей у частных педагогов – тех, кто осуществляют образовательную деятельность на основании лицензии.

Такое право на использование средств есть у детей в возрасте до 24 лет. Соответствующий закон был принят депутатами Северной столицы. Теперь его должен будет подписать Александр Беглов. Если говорить об учебе, то ранее деньги материнского капитала можно было тратить только при обучении в государственных учреждениях.

Теперь же к этому списку добавились частники. Так что у жителей Северной столицы появилось больше возможностей для использования маткапитала.