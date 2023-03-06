Сколько денег дают детям?

«Питерец.ру» отмечает, что родители часто дают деньги своим детям. Это средства на карманные расходы. Такие деньги в Петербурге получают 69% младших школьников и 90% подростков от 11 лет.

Сумма, которую получает ребенок, зависит от его возраста. Например, учащимся начальной школы обычно дают до 500 руб. в неделю. В среднем звене эта сумма увеличивается до 1 тыс. руб. Больше всего выдают старшеклассникам – как правило, это в пределах 1-3 тыс. руб.

Еще по мере взросления ребенка родители меньше контролируют его траты. За бюджетом школьников младших, средних и старших классов перестают следить 11, 25 и 47% родителей.

Так что дети начинают учиться финансовой самостоятельности. Взрослые помогают им в этом.