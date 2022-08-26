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Питерец.ру » Общество » Каковы расходы на первоклассников

Каковы расходы на первоклассников

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Сколько придется потратить на первоклассника в Петербурге?

Собрать вчерашнего дошкольника в первый класс – удовольствие недешевое. Родители вынуждены потратить немалые деньги, чтобы их ребенок пошел в школу. Петростат поделился своей статистикой.

По имеющимся данным, за одежду, обувь и канцтовары для первоклассника родители в среднем заплатят 25,8 тыс. руб. (для мальчиков) и 30,4 тыс. руб. (для девочек). Стоимость базового набора повысилась.

«Питерец.ру» отмечает, что ценовые изменения коснулись 20 наименований. Среди них 13 предметов одежды и обуви, а также 7 видов школьных и канцелярских товаров. Например, брюки для мальчика стоят в районе 1,8 тыс. руб. На платье для первоклассницы понадобится 2 тыс. руб. Школьный рюкзак в среднем стоит 2,6 тыс. руб.

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