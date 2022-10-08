Как относиться к детским картам

Сегодня наличные деньги почти вышли из обихода. Поэтому банки стали активно предлагать карты для детей. Причем в некоторых учреждениях их выдают уже с 6лет. «Питерец.ру» задается вопросом: «Стоит ли родителям использовать детские карты для своих чад?»

Психолог Екатерина Кес считает, что ребенка следует научить финансовой грамотности. Для этой цели понадобятся карманные деньги. Но здесь лучше начинать с наличных. Используя карту, ребенок не научится обращаться с финансами.

Хорошо, когда родители регулярно выдают детям определенную сумму. Причем деньги не должны быть наградой за хорошее поведение. Иначе отношения между родителями и детьми станут рыночными. Еще важно, чтобы ребенок распоряжался этими средствами самостоятельно. Ему нужна свобода выбора, без которой он не научится нормально взаимодействовать с деньгами.