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Питерец.ру » Общество » Как относиться к детским картам

Как относиться к детским картам

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
banki.ru
Насколько вредны или полезны детские банковские карты

Сегодня наличные деньги почти вышли из обихода. Поэтому банки стали активно предлагать карты для детей. Причем в некоторых учреждениях их выдают уже с 6лет. «Питерец.ру» задается вопросом: «Стоит ли родителям использовать детские карты для своих чад?»

Психолог Екатерина Кес считает, что ребенка следует научить финансовой грамотности. Для этой цели понадобятся карманные деньги. Но здесь лучше начинать с наличных. Используя карту, ребенок не научится обращаться с финансами.

Хорошо, когда родители регулярно выдают детям определенную сумму. Причем деньги не должны быть наградой за хорошее поведение. Иначе отношения между родителями и детьми станут рыночными. Еще важно, чтобы ребенок распоряжался этими средствами самостоятельно. Ему нужна свобода выбора, без которой он не научится нормально взаимодействовать с деньгами.

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