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Питерец.ру » Экономика » Каковы инвестиции в недвижимость

Каковы инвестиции в недвижимость

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
spbdnevnik.ru
Сколько вложили в петербургскую недвижимость?

«Питерец.ру» сообщает, что в недвижимость Северной столицы было вложено 105 млрд руб. Это суммарные инвестиции за 2022 год. При этом почти 60 млрд руб пошло на стройплощадки и более 45 млрд руб – на готовые объекты.

Так что недвижимость Петербурга остается привлекательной для инвесторов. Например, вложения в офисы по итогам 2022 года увеличились на 20%. Серьезно выросли инвестиции в отели. Такая же ситуация наблюдается в сфере промышленной и складской недвижимости.

Что касается инвестиций в исторические здания Петербурга, на вложения здесь пришлось всего лишь 2%. Подобные объекты требуют дополнительных расходов, поэтому у инвесторов данный вид недвижимости не пользуется большим спросом.

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