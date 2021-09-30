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Питерец.ру » Экономика » Вкладывайте в коммерческую недвижимость!

Вкладывайте в коммерческую недвижимость!

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
pixabay.com
Инвестиции в коммерческую недвижимость Северной столицы заметно выросли

Многие люди хотят стать богатыми и успешными. Но для кого-то эти желания так и остаются несбыточными мечтами. Другие граждане предпринимают реальные шаги для осуществления своих целей.

К получению больших доходов можно идти разными путями. Хорошо зарабатывают высококлассные специалисты, предприниматели и инвесторы. Конечно, успеха добивается далеко не каждый, поскольку здесь есть множество нюансов. Специалистам не всегда хорошо платят, а бизнесмен может прогореть. Но выгодные вложения однозначно приносят хорошую прибыль.

«Питерец.ру» сообщает, что в 2021 году в Северной столице увеличился объем инвестиций в коммерческую недвижимость. На сегодняшний день он составляет 86 млрд руб. Это в 3 раза больше, нежели за аналогичный период 2020 года. Вкладывать деньги в эту сферу считается перспективным занятием. Объем вложений на какое-то время сократился из-за пандемии, но теперь рынок снова набирает обороты. По мнению экспертов, инвестиции продолжат расти.

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