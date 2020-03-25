Люди скупают недвижимость

«Питерец.ру» сообщает, что ситуация с падением рубля повлияла на рынок недвижимости Петербурга. За первую половину марта спрос на жилье Северной столицы вырос на 20%. По мнению экспертов, инвестиции в квартиры имеет смысл, когда эта недвижимость продается по старой цене.

Сначала года стоимость жилья в Петербурге выросла на 3-5%. Так что скупать такую недвижимость однозначно стоит. Что касается продажи, здесь нет однозначного ответа. Если продать квартиру, чтобы вложить деньги во что-то другое, это может иметь смысл. В других случаях торопиться с продажей не стоит.

Ситуация на рынке недвижимости будет иной, когда закончится история с коронавирусом. Эксперты считают, что после роста жилье может подешеветь на 10%.