Инвесторы вкладывают в офисы

«Питерец.ру» отмечает, что объем вложений в офисы Северной столицы существенно вырос. В первую половину текущего года сюда было инвестировано 14,25 млрд руб., что на 68% больше, нежели в прошлый период.

Эксперты считают, что такой рост обусловлен нынешней экономической ситуацией. Инвесторы не могут вывозить капитал из страны, в результате чего они вкладывают в России. Это все проводит к соответствующим результатам.

Если говорить о крупных сделках, то здесь выделяется приобретение центров «Тринити Плэйс» и «Электро». Это самые большие купленные объекты в сегменте офисной недвижимости Северной столицы.

Посмотрим, как будет развиваться дальнейшая ситуация. Многое будет зависеть от состояния экономики и действующих ограничений.