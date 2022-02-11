ента новостей

13:39
Выставка "Мы учились в СХШ"
13:07
В Петербурге задержали подозреваемых в организации незаконной миграции
13:05
В Петербурге группа автоугонщиков предстанет перед судом
12:46
ФК «Зенит» одерживает вторую победу на Кубке Атлантики
12:39
Принц Чарльз во второй раз диагностировали Covid-19
12:35
Начальник полиции Лондона Крессида Дик ушла в отставку после серии скандалов
12:15
В Петербурге пенсионерка перевела аферистам более 4-х миллионов рублей
09:49
Чем займутся в петербургском отделении МИД?
09:19
Почему выходит такая зарплата?
08:22
Заболеваемость находится на пике
01:09
Досадное фиаско баскетбольного «Зенита» в Берлине
19:07
В Петербург не пустили 6,3 тонн свежемороженого филе лакедры из Японии
16:29
Выставка «Старая Русса — город Ф. М. Достоевского»
16:26
Волейбольный клуб «Зенит» на выезде одолел «Бенфику»
13:31
В Петербурге задержали подозреваемых в похищении человека
13:20
В Колумбии возобновились поиски после оползня, в результате которого погибли 15 человек
12:20
В Сосновом Бору отремонтируют инфекционное отделение медсанчасти
12:17
В Петербурге росгвардейцы оказали помощь в задержании нападавшего с ножом на прохожих
12:15
Выставочный проект «На страже закона» в Историческом парке
10:47
В Ленобласти лжеброкер оставил пенсионерку без денег
10:42
В Петербурге награждены полицейские, спасшие 3-летнюю девочку из полыньи
10:26
Это иммунитет?
09:34
Что делать после простуды
09:31
Какова истинная суть помощи пенсионерам
00:17
Хоккей на Олимпиаде – 2022: «футбольная» победа России над швейцарцами и провал чехов
18:46
Выставка "Холокост: уничтожение, сопротивление, спасение"
16:34
Северная Корея хвастается, что «потрясла мир», испытав ракеты, которые могут поразить США
13:51
В Петербурге задержали мужчину, который 30 лет назад изнасиловал и ограбил женщину
13:48
В Петербурге полицейские задержали автоугонщика
13:45
В Петербурге задержали мужчину, похитившего у пенсионерки крупную сумму денег
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Экономика » Почему выходит такая зарплата?

Почему выходит такая зарплата?

0
96
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
Как определяют среднюю заработную плату в Петербурге?

Средняя зарплата в Петербурге превысила отметку в 70 тыс. руб. Представитель Смольного Николай Рогачев объяснил, как определяется данный показатель. Людей волнует этот вопрос, поскольку озвученные цифры нередко оказываются выше, чем получают многие. Почему же происходит такое расхождение с реальностью?

По словам Рогачева, учитываются зарплаты на предприятиях, которые на регулярной основе сообщают нужные данные. Это довольно большие компании, а общая численность их рабочих превышает 1,5 млн сотрудников. При этом рабочих мест в городе больше.

«Питерец.ру» задается вопросом: «Если эти результаты расходятся с реальностью, то зачем использовать подобные схемы расчетов?» Это напоминает действия школьников, которые предпочитают выполнять простые задания, а от более сложных – увильнуть. Однако большие цифры выглядят привлекательнее, и кажется, что люди живут лучше, нежели есть на самом деле. Вот и используются такие данные. 

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

7-08-2018, 07:06
Зарплата растет
30-11-2021, 09:20
Средняя зарплата увеличилась
8-04-2016, 08:04
Какая зарплата является достойной?
11-12-2018, 09:09
Показатели зарплаты
18-07-2020, 07:08
Почему задания для ЕГЭ составляют «двоечники»?
2-10-2021, 09:24
Айтишники стали получать больше

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
237
4-02-2022, 10:24
На КАД столкнулись три грузовика
0
327
1-02-2022, 18:52
В Ленобласти произошло массовое ДТП
0
331
31-01-2022, 13:12
На трассе «Скандинавия» в Ленобласти водитель иномарки погиб в ДТП с автобусом
0
791
28-01-2022, 10:37
В Ленобласти иномарка насмерть сбила пешехода
Наверх