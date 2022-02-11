Почему выходит такая зарплата?

Средняя зарплата в Петербурге превысила отметку в 70 тыс. руб. Представитель Смольного Николай Рогачев объяснил, как определяется данный показатель. Людей волнует этот вопрос, поскольку озвученные цифры нередко оказываются выше, чем получают многие. Почему же происходит такое расхождение с реальностью?

По словам Рогачева, учитываются зарплаты на предприятиях, которые на регулярной основе сообщают нужные данные. Это довольно большие компании, а общая численность их рабочих превышает 1,5 млн сотрудников. При этом рабочих мест в городе больше.

«Питерец.ру» задается вопросом: «Если эти результаты расходятся с реальностью, то зачем использовать подобные схемы расчетов?» Это напоминает действия школьников, которые предпочитают выполнять простые задания, а от более сложных – увильнуть. Однако большие цифры выглядят привлекательнее, и кажется, что люди живут лучше, нежели есть на самом деле. Вот и используются такие данные.