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Питерец.ру » Экономика » Средняя зарплата увеличилась

Средняя зарплата увеличилась

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Сколько получают жители Северной столицы?

«Питерец.ру» сообщает, что средняя зарплата петербуржцев выросла на 5% в течение 2021 года. Сейчас она в районе 58 тыс. руб. При этом 1% горожан получает в 6 раз больше этой суммы. Причем подобные вакансии до сих пор существуют на рынке труда. Например, в ноябре таковых было более тысячи.

Интересно, что лидерами среди высоких предложений по зарплате являются не айтишники. Больше всего готовы платить тем, кто занимается продажей новых машин. Таким специалистам предлагают 450 тыс. руб. 350 тыс. руб. могут платить администратору ресторана, по 300 тыс. руб. – шеф-повару, главному инженеру и зубному технику.

Понятно, что рынок труда Петербурга разнообразен. Там существует множество предложений с разной стоимостью. Некоторые люди получают гораздо меньше среднего значения в 58 тыс. руб.

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