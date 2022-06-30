Россия и Китай подписали меморандум об экономическом сотрудничестве

30 июня 2022 года на площадке Петербургского международного юридического форума Русско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей, Пекинский юридический центр ДиЭйчЭйч Рус (одна из ведущих юридический фирм Китая) и Бюро адвокатов «Де-юре» (одна из ведущих юридических фирм России) подписали меморандум о сотрудничестве.

Основной целью меморандума является содействие в правовом регулировании привлечения инвестиций, правовая защита членов Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей, а также развитие правовой культуры в рамках российско-азиатского делового сотрудничества.

Исследования ряда авторитетных институтов проблем мировой экономики, в частности Института международной экономики Петерсона (PIIE) говорят о том, что несмотря на все негативные последствия западной санкционной политики, товарооборот между Россией и Китаем продолжает стабильно расти. К примеру, майский импорт из России в Китай, по сравнению с прошлым годом вырос более чем в два раза, и составил рекордные 10,3 млрд долларов США.

В этих условиях особенное значение приобретают неуклонное развитие связей между российскими и китайскими компаниями, экономическое партнёрство и обмен опытом между нашими странами. Так, 24 июня этого года было успешно проведено совместное мероприятие «Енисейская Сибирь», организованное представительством Красноярского края, Русско-Азиатским Союзом промышленников и предпринимателей и Китайской международной инвестиционной корпорацией «Хуамин». В мероприятии приняло участие более 250 участников, что является значительным показателем в условиях санкционного кризиса и сохраняющихся пандемийных ограничений.

Русско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей – платформа для реализации государственных программ и частных инициатив по Российско-Азиатскому деловому и гуманитарному сотрудничеству. Миссия РАСПП – содействие развитию российской экономики через укрепление взаимовыгодного российско-азиатского делового сотрудничества.

Пекинский офис юридической фирмы DHH является основным офисом юридической группы Deheng, имеющей офисы в Пекине, Шанхае, Джинане, Циндао, Нанкине, Хандане, Дженджу, Таюане, Шенжене, Ханджо, Сиань, в Вашингтоне, округ Колумбия, а также представительские офисы в Гонконге, Тайпее, Сеуле, Берлине, Лондоне и в Москве. Юридическая группа Deheng является одним из крупнейших поставщиков юридических услуг, как в Китае, так и за рубежом.

Бюро адвокатов «Де-юре» является признанным всеми российскими рейтингами, Право-300, Коммерсантъ и Форбс, экспертом в области банкротства, судопроизводства, уголовного и налогового права.

Подписание меморандума о сотрудничестве от 30 июня также становится важной вехой на пути преодоления экономического давления с Запада и укрепления позиций добрососедского экономического сотрудничества России и Китая.