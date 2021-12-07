Индия подписывает с Россией торговые и оружейные сделки во время визита Путина в Нью-Дели

Россия и Индия подписали целый ряд торговых и оружейных сделок во время визита президента Владимира Путина в Нью-Дели для переговоров с премьер-министром Нарендрой Моди в понедельник, в том числе переговоры о том, что Индия произведет более 600 000 автоматов Калашникова.

Путин совершил поездку в Индию с министрами обороны и иностранных дел России в ходе которой две страны укрепили свои связи путем заключения пакта о военно-техническом сотрудничестве до 2031 года и обещания увеличить годовой товарооборот до 30 миллиардов долларов к 2025 году.

Российский президент находится с визитом в Индии на фоне все более напряженных отношений между Россией и США, которые также являются ключевым союзником Индии, которые выразили сомнения по поводу растущего военного сотрудничества между Москвой и Нью-Дели.

В совместном заявлении, опубликованном после переговоров, говорится, что Россия и Индия «подтвердили свое намерение укреплять сотрудничество в сфере обороны, в том числе в области совместного развития производства военной техники».

Россия заявила, что помимо сделки с Индией о производстве автоматов АК-203, она заинтересована в продолжении поставок зенитно-ракетных комплексов С-400.

Министр иностранных дел Индии Харш Вардхан Шрингла сказал, что две страны подписали 28 инвестиционных пактов, включая сделки по стали, судостроению, углю и энергии. Он добавил, что в настоящее время реализуется контракт на поставку ракетных комплексов С-400 2018 года.

«Поставки начались в этом месяце и будут продолжаться», - сказал он, имея в виду С-400.

Сделка с Москвой ставит Индию под угрозу санкций со стороны США в соответствии с законом США 2017 года, направленным на удержание стран от покупки российской военной техники.

Российская нефтяная компания 'Роснефть' заявила, что подписала контракт с Indian Oil на поставку до 2 миллионов тонн нефти в Индию к концу 2022 года.

Страны также подписали меморандум о взаимопонимании, согласно которому Россия, среди прочего, направит в Индию бесперебойные поставки угля для поддержки производства стали.

Путин и Моди также обсудили ситуацию в Афганистане, заявив о своей приверженности обеспечению того, чтобы эта страна никогда не стала убежищем для международного терроризма.