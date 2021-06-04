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Питерец.ру » Экономика » ЛафаржХолсим и «Российский экологический оператор» подписали соглашение о сотрудничестве

ЛафаржХолсим и «Российский экологический оператор» подписали соглашение о сотрудничестве

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Опубликовал: Вадик Котов
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Яндекс
ЛафаржХолсим и «Российский экологический оператор» подписали соглашение о сотрудничестве

Документ предусматривает совместную работу в сфере создания устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами в рамках реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» и национального проекта «Экология».

3 июня на полях Петербургского международного экономического форума генеральный директор ЛафаржХолсим в России Максим Гончаров и генеральный директор публично-правовой компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев подписали соглашение о сотрудничестве. Согласно документу, ЛафаржХолсим проведет модернизацию Щуровского цементного завода в Коломне для использования сортированных остатков ТКО в качестве вторичных энергетических ресурсов. «Российский экологический оператор» окажет содействие в стабилизации потока альтернативного топлива из твердых коммунальных отходов на завод в рамках территориальной схемы обращения с отходами на территории Московской области.

«После извлечения из ТКО всех полезных компонентов для вторичной переработки отходы будут использоваться как топливо на Щуровском цементном заводе. В рамках проекта планируется создать производственные мощности для утилизации до 80 тыс. тонн топлива из ТКО в год на первом этапе и до 250 тыс. тонн — на следующем», — отметил глава РЭО Денис Буцаев.

«Энергетическая утилизация в производстве цемента признана наилучшей доступной технологией в России и Европейском союзе, широко применяется во многих странах мира. Щуровский завод ЛафаржХолсим — это высокотехнологичное предприятие с сухим способом производства цемента, высокотемпературными печами и, самое главное, современными фильтрами. Применение альтернативного топлива будет способствовать решению проблемы отходов в Московской области и достижению целей национального проекта “Экология”», — подчеркнул генеральный директор ЛафаржХолсим Максим Гончаров.

В рамках подписанного соглашения ЛафаржХолсим и «Российский экологический оператор» также сформируют опции нормативно-правового регулирования для проведения энергетической утилизации на цементных заводах.

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