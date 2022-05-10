Активно торгуем с китайцами

Китай – один из важнейших стратегических партнеров России. Эти страны сотрудничают по многим направлениям. В частности, это касается сферы торговли. Товарооборот между РФ и КНР достиг довольно внушительных показателей. При этом в 2022 году он еще увеличился на 26%.

За первые 4 месяца года он составил 51,1 млрд $. Объем китайского экспорта вырос на 11,3%. Ну а поставки из России в Китай увеличились на 37,8%. Мы в основном поставляем энергоносители. Еще китайским партнерам нужна наша медь и древесина, а также морепродукты.

В нашу страну из Поднебесной, как правило, поступают мобильные телефоны и специальное оборудование. Еще Китай поставляет транспорт, компьютеры, обувь и игрушки. «Питерец.ру» обращает внимание, что Северная столица тоже активно взаимодействует с Китаем. Это сотрудничество становится особенно актуальным в наши дни.