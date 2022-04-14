Рестораны адаптировались

Импортозамещение становится очень актуальным для нынешних реалий. Причем оно осуществляется во многих сферах. Исключением здесь не стал даже общепит. Петербургские рестораны столкнулись с объективными сложностями в использовании зарубежных ингредиентов.

В результате этим заведениям пришлось перестраиваться. Они заменят иностранные продукты на отечественные. Например, уже готов российский аналог блюдам итальянской кухни. Полный переход на российскую продукцию должен произойти к майским праздникам. В этот период в Северной столице ожидается наплыв туристов.

«Питерец.ру» напоминает, что по причине западных санкций город оказался в сложном положении. В Петербурге закрылись многие иностранные предприятия. Возникли проблемы с доставкой импортных товаров. Власти разработали специальные меры поддержки для бизнеса.