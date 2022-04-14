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Питерец.ру » Экономика » Рестораны адаптировались

Рестораны адаптировались

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Петербургские рестораны перешли на отечественные продукты

Импортозамещение становится очень актуальным для нынешних реалий. Причем оно осуществляется во многих сферах. Исключением здесь не стал даже общепит. Петербургские рестораны столкнулись с объективными сложностями в использовании зарубежных ингредиентов.

В результате этим заведениям пришлось перестраиваться. Они заменят иностранные продукты на отечественные. Например, уже готов российский аналог блюдам итальянской кухни. Полный переход на российскую продукцию должен произойти к майским праздникам. В этот период в Северной столице ожидается наплыв туристов.

«Питерец.ру» напоминает, что по причине западных санкций город оказался в сложном положении. В Петербурге закрылись многие иностранные предприятия. Возникли проблемы с доставкой импортных товаров. Власти разработали специальные меры поддержки для бизнеса.

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