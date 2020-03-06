ента новостей

10:53
Рестораны ожидаемо пострадали
09:01
Петербургский форум отменен
19:42
Специалистам образовательных организаций Невского района представили уникальный опыт работы Центра «КОНТАКТ»
19:37
Выставка «Энергия притяжения»
17:11
В Кубке России «Зенит» пересилил «Ахмат» в дополнительное время
15:48
Администрацию Петербурга обвинили в нежелании решать экологические проблемы в Каменке
09:38
Петербуржцы стали активно скупать валюту
09:18
Закон о митингах смягчать не стали
23:04
Волонтеров Конституции набирают в Петербурге
21:55
Петербург ждет «Внуков Победы»
20:10
Общественники призывают власти Петербурга принять во внимание мнение граждан при застройке территории бывшего Северного рынка
20:00
Выставка «Интро»
19:54
Выставка «Геометрия любви»
19:45
Петербургский ДК им. Ильича признали региональным памятником
08:28
Улица в честь Немцова
08:09
Карантин из-за простуды и гриппа
23:35
Победа СКА и дубль Хаудена
17:11
«Северная Самарка» переполнилась мусором Петербурга
09:11
8 марта не будет?
08:34
Появляются самозанятые
15:44
Кузьменко – 3, Марченко – 2: так СКА начал серию с «Витязем»
08:24
Их проверят на опасный вирус
08:20
Горячее питание в школах
10:20
Что будет с посуточной арендой?
09:38
Спас на Крови передадут церкви?
22:21
В битве аутсайдеров Евролиги «Зенит» проиграл «Баварии»
19:53
Выставка «Шепот мира»
19:49
Выставка работ Евгения Расторгуева «Игра с облаками»
19:40
Общественники инициировали передачу двух документальных фильмов о блокаде в Музей обороны и блокады Ленинграда
19:35
Школьники Санкт-Петербурга победили в проекте "Всероссийская школьная летопись"
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Общество » Рестораны ожидаемо пострадали

Рестораны ожидаемо пострадали

0
0
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
В ресторанах восточной кухни снизилась выручка

«Питерец.ру» сообщает, что в российских ресторанах восточной кухни заметно снизилась выручка. Она оказалась на 30% ниже прогнозируемой. Такая ситуация возникла из-за коронавируса.

Некоторые люди перестали ходить в восточные рестораны, чтобы не встречаться там с китайцами. Снижение выручки ресторанов – это результат первой волны реакции на вирус. Второй волной стала отмена праздников для детей и различных банкетов. Так что с трудностями столкнулись и рестораны другого сегмента.

Хотя рестораторы отмечают, что поводов для паники и беспокойства нет, люди идут на поводу своих эмоций и предпочитают лишний раз перестраховаться. Потому спад выручки ресторанов в Петербурге и других городах продолжает расти.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

10-07-2019, 09:50
Популярность ресторанов национальной кухни
16-03-2017, 10:09
Рестораны стали не по карману
20-02-2013, 07:06
Акваторию Невы собираются освободить от плавучих ресторанов
30-08-2014, 09:35
Питерские рестораны готовятся к Новому году!
26-03-2019, 08:29
Популярность доставки еды
25-01-2020, 09:22
Рынок фастфуда вырос

Происшествия на дорогах

0
414
27-02-2020, 13:42
На Дунайском проспекте произошло ДТП с участием пешеходов
0
464
24-02-2020, 18:49
ДТП с летальным исходом в Ленобласти
0
620
18-02-2020, 09:55
В Петербурге задержали водителя сбившего насмерть пешехода и скрывшегося с места ДТП
0
629
17-02-2020, 12:14
В Петербурге иномарка сбила школьницу
Наверх