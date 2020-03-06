Рестораны ожидаемо пострадали

«Питерец.ру» сообщает, что в российских ресторанах восточной кухни заметно снизилась выручка. Она оказалась на 30% ниже прогнозируемой. Такая ситуация возникла из-за коронавируса.

Некоторые люди перестали ходить в восточные рестораны, чтобы не встречаться там с китайцами. Снижение выручки ресторанов – это результат первой волны реакции на вирус. Второй волной стала отмена праздников для детей и различных банкетов. Так что с трудностями столкнулись и рестораны другого сегмента.

Хотя рестораторы отмечают, что поводов для паники и беспокойства нет, люди идут на поводу своих эмоций и предпочитают лишний раз перестраховаться. Потому спад выручки ресторанов в Петербурге и других городах продолжает расти.