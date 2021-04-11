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Питерец.ру » Статьи » Бизнес, бренды, финансы » Сервис » Выживают сильнейшие: какие меры помогли ресторанам холдинга «Бронка Групп» успешно пережить пандемию

Выживают сильнейшие: какие меры помогли ресторанам холдинга «Бронка Групп» успешно пережить пандемию

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Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
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Дистанционный сервис, блюда навынос и другие меры: как рестораны холдинга «Бронка Групп» пережили пандемию.

Пандемия коронавируса нанесла колоссальный удар по клиентскому бизнесу, включая предприятия общественного питания. Генеральный директор «Бронка Групп» Никита Муров рассказал, как рестораны холдинга пережили этот непростой период, и какие меры были приняты для поддержки сегмента.

Выживают не только сильнейшие, но и вкуснейшие и наиболее гибкие рестораны, умеющие подстроиться под быстро меняющиеся условия. Холдинг «Бронка Групп» доказал это на практике.

«Бронка Групп»: инвестиции в стратегические отрасли экономики

Холдинг «Бронка Групп» развивается в разных секторах отечественной экономики, имея активы в сфере транспортной инфраструктуры, ресторанного бизнеса, промышленности, модной индустрии и др., включая оказание услуг по оформлению документов (Единый центр документов в Санкт-Петербурге).

В Северной столице сосредоточена большая часть активов управляющей компании – порт, завод по производству нефтегазового оборудования, ПНК им. Кирова, рестораны, «Бронка Девелопмент» (строительство и эксплуатация недвижимости), бутики люксовых модных домов и др.

Еда с доставкой – развитие дистанционных сервисов

За время пандемии ресторанный бизнес холдинга сумел добиться многого и реализовать разные проекты, но одно из важнейших достижений – это сохранение штата.

Как отмечает Муров Никита, в ресторанах не было масштабных сокращений. Сохранить рабочие места удалось за счет быстрого реагирования на изменения, в частности благодаря развитию дистанционных сервисов. Сотрудники, оставшиеся без высокой нагрузки, получили возможность переквалифицироваться в курьеров, специально для этого компания приобрела несколько велосипедов.

Обновление меню – развитие позиций take away

Обслуживание клиентов продолжалось не только благодаря курьерской доставке, но и продаже еды навынос. В ресторанах холдинга, включая Hunt, было обновлено меню и добавлено больше позиций take away. Многие блюда, пользовавшиеся особенно высоким спросом у клиентов, были оставлены, поэтому их можно заказать и сейчас, после пандемии, когда рестораны работают в обычном режиме.

Многопрофильность и потребительская лояльность

Никита Муров отмечает, что удержаться на плаву ресторанному бизнесу помогли разные факторы, помимо принятых мер (менять формат пришлось буквально на ходу) это многопрофильность бизнеса холдинга и потребительская лояльность. Клиенты ценят высокое качество сервиса, хорошую кухню и другие составляющие, поэтому обращаются в знакомые заведения, ожидая получить первоклассное обслуживание – рестораны холдинга «Бронка Групп» полностью соответствуют этим критериям.

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