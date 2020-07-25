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Питерец.ру » Общество » Ожидается наплыв туристов

Ожидается наплыв туристов

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Турпоток в Петербурге может восстановиться через 1,5 года

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице ожидают наплыва после открытия границ. Петербург охотно посетят жители многих стран, что обусловлено большой популярностью данного направления.

По словам Александра Беглова, туристический поток в городе может восстановиться в течение 1,5-2 лет. Власти намерены сделать для этого все возможное. Сейчас в Петербурге уже работает 40 санаториев. Открыта навигация по городским рекам и каналам. Работают летние кафе и рестораны. Сняты ограничения на посещение музеев, парков и скверов.

Однако полностью возобновлять прежний режим еще рано. Губернатор отметил, что в городе все еще сохраняется большое количество людей с коронавирусом. Потому в вопросе снятия ограничений не нужно торопиться.

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