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Питерец.ру » Экономика » У бизнеса возникни сложности

У бизнеса возникни сложности

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
gorod-plus.tv
Каковы основные сложности для бизнеса после введения санкций?

«Питерец.ру» сообщает, что предприниматели Северной столицы столкнулись с рядом объективных сложностей, которые вызваны санкциями западных государств. Об этом заявили в торгово-промышленной палате города.

По словам заместителя данной структуры Екатерины Лебедевой, наиболее частыми проблемами в нынешних реалиях стали сложности с логистикой и переводом денег. Какие-то логистические цепочки перестали работать.

Например, некоторые международные морские линии перестали перевозить товар. Еще предприниматели не смогли переводить деньги своим контрагентам. В каких-то случаях это произошло по причине запрета, в других – из-за убеждений руководства тех иностранных компаний.

Лебедева отметила, что сегодня санкции и отказ поставщиков не относится к категории «обстоятельств непреодолимой силы». Однако здесь должны последовать изменения, поскольку текущая ситуация указывает на такую необходимость.

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