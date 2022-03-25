У бизнеса возникни сложности

«Питерец.ру» сообщает, что предприниматели Северной столицы столкнулись с рядом объективных сложностей, которые вызваны санкциями западных государств. Об этом заявили в торгово-промышленной палате города.

По словам заместителя данной структуры Екатерины Лебедевой, наиболее частыми проблемами в нынешних реалиях стали сложности с логистикой и переводом денег. Какие-то логистические цепочки перестали работать.

Например, некоторые международные морские линии перестали перевозить товар. Еще предприниматели не смогли переводить деньги своим контрагентам. В каких-то случаях это произошло по причине запрета, в других – из-за убеждений руководства тех иностранных компаний.

Лебедева отметила, что сегодня санкции и отказ поставщиков не относится к категории «обстоятельств непреодолимой силы». Однако здесь должны последовать изменения, поскольку текущая ситуация указывает на такую необходимость.