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Питерец.ру » Общество » Нелегально принимали металлолом

Нелегально принимали металлолом

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Закрыт нелегальный пункт приема черного и цветного лома

Торговля металлоломом – прибыльный бизнес. При грамотной организации он может давать хороший доход. Компания принимает металл, а потом продает его по более высокой цене. Если соблюсти законодательные требования, сложностей здесь не возникнет. За исключением объективных трудностей, с которыми сталкиваются предприниматели.

Но не все предпочитают идти по такому пути. Некоторые предприимчивые ребята занимаются нелегальной торговлей. Они процветают, когда в это не вмешиваются правоохранительные органы. Если же факт нелегальной работы такого пункта обнаруживается, коммерсанты сталкиваются с большими проблемами.

Именно это и произошло в Приморском р-не Северной столицы. «Питерец.ру» сообщает, что в ходе рейда полиции был обнаружен нелегальный пункт приема лома черных и цветных металлов. Он располагался по адресу ул. Нижняя Полевая, 44. Эту деятельность пресекали и раньше, теперь пришлось это делать в очередной раз. Нелегальных предпринимателей привлекли к административной ответственности.

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