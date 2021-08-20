Нелегально принимали металлолом

Торговля металлоломом – прибыльный бизнес. При грамотной организации он может давать хороший доход. Компания принимает металл, а потом продает его по более высокой цене. Если соблюсти законодательные требования, сложностей здесь не возникнет. За исключением объективных трудностей, с которыми сталкиваются предприниматели.

Но не все предпочитают идти по такому пути. Некоторые предприимчивые ребята занимаются нелегальной торговлей. Они процветают, когда в это не вмешиваются правоохранительные органы. Если же факт нелегальной работы такого пункта обнаруживается, коммерсанты сталкиваются с большими проблемами.

Именно это и произошло в Приморском р-не Северной столицы. «Питерец.ру» сообщает, что в ходе рейда полиции был обнаружен нелегальный пункт приема лома черных и цветных металлов. Он располагался по адресу ул. Нижняя Полевая, 44. Эту деятельность пресекали и раньше, теперь пришлось это делать в очередной раз. Нелегальных предпринимателей привлекли к административной ответственности.