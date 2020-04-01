ента новостей

11:41
Эксперт рассказала, как петербуржцы проведут летний отпуск в 2020 году
11:35
В Петербурге и области объявлен весенний призыв
11:22
В Петербурге ведется работа по расширению производства защитных масок
11:14
Из Петербурга во Владивосток отправился самолет с пони на борту
11:04
В Горелово при взрыве газового балона погиб человек
10:56
В Петербурге задержали автоугонщиков
09:31
Бизнес поддержат
08:42
Природа пошутила
17:13
За прошедшую неделю Россельхознадзор проверил более 123 тысяч тонн пищевой продукции
17:10
За неделю из Петербурга вывезли 150 килограммов опасных отходов
17:08
Общественники подвели промежуточные итоги работы волонтерского штаба МыВместе
14:13
Итоги досрочно завершённого сезона Единой Лиги ВТБ
13:33
Александр Лыков и Анатолий Вассерман встретились в отеле «Гранд»
12:30
В Ленобласти электричка сбила мужчину
12:21
Смертельное ДТП на КАД
12:16
В Ленобласти привлечено к ответственности крестьянское хозяйство, грубо нарушавшее ветеринарные правила
08:20
Путин поговорил с Трампом
07:58
Ввели режим самоизоляции
16:28
С начала года в Петербург поступило более 24 тысяч тонн свежих груш
16:25
Открытие городской горячей линии справочной службы Санкт-Петербурга по вопросам, связанным с коронавирусом
16:22
Общественники в Петербурге запускают онлайн-акцию «Зарядка с чемпионом»
16:19
Представлен единый стандарт обучения Волонтеров Победы
10:41
В центре Петербурга раскрыли ограбление салона сотовой связи
06:43
Патриарх внес ясность
06:22
Продажи кроссоверов возросли
00:00
Виллаш-Боаш выдвинул футбольному сообществу актуальные предложения
19:35
Сергей Шелгунов: «Фестиваль раскрывает индивидуальность ребенка»
07:46
Когда пенсионерам закупаться
06:55
Проведут дезинфекцию
19:56
Народный фронт в Петербурге запустили флешмоб #СпасибоВолонтерам
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Экономика » Бизнес поддержат

Бизнес поддержат

0
42
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
mosreg.ru
Бизнес в Петербурге обеспечат поддержкой

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице предпринимаются меры, направленные на поддержку представителей бизнеса. Сейчас многие компании и индивидуальные предприниматели столкнулись с серьезными финансовыми потерями.

Городские власти отреагировали на это. Например, гостиницы, предприятия общепита и туристические компании получат право на рассрочку по платежам. Речь идет о тех организациях, которые имеют договоры с Комитетом имущественных отношений. Это договоры на аренду участков, помещений и размещение оборудования.

Отсрочка по платежам будет действовать на протяжении 6 месяцев (с начала апреля по конец сентября). Какие-либо проценты и пеня здесь начисляться не будут. Разрабатывается комплекс мер и для других представителей бизнеса.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

21-03-2020, 07:27
Деньги на поддержку бизнеса?
27-11-2018, 06:17
Инвестиции в бизнес
8-04-2014, 15:15
Малый бизнес недовыкупил свои помещения
31-10-2016, 09:37
Реклама в подземке
13-12-2016, 09:47
Поддержка экспортеров
17-08-2015, 13:30
Кризис туристического бизнеса

Происшествия на дорогах

0
95
Вчера, 12:21
Смертельное ДТП на КАД
0
462
18-03-2020, 18:39
В Петербурге иномарка сбила девятилетнего мальчика
0
1 123
27-02-2020, 13:42
На Дунайском проспекте произошло ДТП с участием пешеходов
0
1 231
24-02-2020, 18:49
ДТП с летальным исходом в Ленобласти
Наверх