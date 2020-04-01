Бизнес поддержат

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице предпринимаются меры, направленные на поддержку представителей бизнеса. Сейчас многие компании и индивидуальные предприниматели столкнулись с серьезными финансовыми потерями.

Городские власти отреагировали на это. Например, гостиницы, предприятия общепита и туристические компании получат право на рассрочку по платежам. Речь идет о тех организациях, которые имеют договоры с Комитетом имущественных отношений. Это договоры на аренду участков, помещений и размещение оборудования.

Отсрочка по платежам будет действовать на протяжении 6 месяцев (с начала апреля по конец сентября). Какие-либо проценты и пеня здесь начисляться не будут. Разрабатывается комплекс мер и для других представителей бизнеса.