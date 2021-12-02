Петербургский МРОТ

Минимальный размер зарплаты в некоторых городах устанавливается отдельно. Например, по такому пути идет Москва и Петербург. Здесь добавляют к общероссийскому МРОТ, поскольку уровень жизни в этих мегаполисах заметно выше. Так в 2022 году утвержденный МРОТ в Петербурге составит 21,5 тыс. руб. Кстати, этот показатель в Москве на 2 тыс. руб. меньше. Минимальная зарплата по России – 13,6 тыс. руб.

«Питерец.ру» отмечает, что это стало возможным благодаря соглашению между правительством, промышленниками, предпринимателями, профсоюзами Северной столицы. В городе стараются сохранять достойный уровень заработной платы и не опускать ее до критически низких отметок.

Петербург – один из городов, куда охотно едут на заработки другие люди. Они приезжают в Северную столицу РФ и других регионов и даже стран.