Давайте повысим МРОТ!

«Питерец.ру» сообщает, что Владимир Путин предложил повысить размер МРОТ и прожиточного минимума на 8,6%. В следующем году эти показатели должны быть установлены на уровне 13890 и 12654 руб.

Президент обратил внимание, что индексация этих величин предусматривает увеличение на 2,5%. Но это значительно ниже действующих темпов инфляции. Поэтому необходимо устанавливать другие значения.

Естественно, предложение президента будет принято. Кто же станет перечить главе государства? Полномочий таких ни у кого нет. К тому же тут благие намерения – увеличить доходы населения!

Только вот цифры эти получаются слишком маленькими. Когда власти будут думать о реальном улучшении благосостояния населения? Это, конечно, вопрос в большей степени риторический, но все же… Страна, в которой так много ресурсов, не может похвастаться нормальным уровнем жизни ее граждан.