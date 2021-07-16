Бананы подорожали

В советское время бананы считались дефицитом. Этот фрукт нельзя было свободно купить. Сегодня времена существенно изменились, и бананы стали продаваться практически в каждом продуктовом магазине. Причем приобрести их можно по доступной цене.

Однако это тоже понятие относительное. Для кого-то это дешевые продукты, для других – дорогие. К тому же в этом году бананы заметно подорожали. По сравнению с 2020 годом они стоят в 1,5 раза дороже. Рост цен на бананы начался в феврале, а пик пришелся на апрель. Тогда за килограмм этих фруктов просили 89,3 руб. Потом стоимость немного снизилась, в июне она уже была отметке 84,1 руб.

При этом был обновлен 5-летний рекорд самой высокой стоимости бананов. Дороже они продавались в 2015 году. Тогда в марте этот фрукт можно было купить за 96,2 руб. за килограмм.

«Питерец.ру» отмечает, что на стоимость бананов повлияли объективные факторы. Возникли проблемы с закупками этого товара из Эквадора. Там был неурожай, из-за чего повысился спрос и выросли оптовые цены.