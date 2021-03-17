«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице серьезно выросли продажи студенческих проездных билетов. За февраль их было продано 67836 штук, что на 25 тыс. превышает показатели января. Подобная тенденция продолжится и в марте.

Причиной такого роста продаж стало возвращение учебных заведений Петербурга к привычному формату учебы. Студенты вышли с «дистанционки» и стали ездить в общественном транспорте. Поэтому студенческие проездные вновь стали пользоваться повышенным спросом.

Чаще всего ребята покупают единый проездной на все виды транспорта. Его приобретает половина учащихся вузов и средних профессиональных учебных заведений. Такие проездные удобны тем, что здесь нет привязки к какому-то одному транспорту.