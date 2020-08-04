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Питерец.ру » Экономика » 112 петербургских НКО подали заявки на 22 миллиона рублей

112 петербургских НКО подали заявки на 22 миллиона рублей

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Опубликовал: Вадик Котов
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ВКонтакте
Закончился прием заявок на участие во втором конкурсном отборе на право получения в 2020 году субсидий социально ориентированными некоммерческими организациями

Закончился прием заявок на участие во втором конкурсном отборе на право получения в 2020 году субсидий социально ориентированными некоммерческими организациями на реализацию проектов, проведение фестивалей и конкурсов в сфере государственной молодежной политики в Санкт-Петербурге. Стартовал он 13 июля, специалисты комитета провели несколько вебинаров, на которых рассказали тонкости подачи заявок в этом году, разобрали основные ошибки и ответили на вопросы НКО.

Напомним, НКО могут получить средства как на возмещение затрат после проведения мероприятия, так и авансом, - в размере не более 5 млн. рублей на проект. Всего на второй этап выделено 22 431 685 руб.

112 организаций подали заявки на возмещение затрат по проведенным проектам и на авансирование (финансовое обеспечение) своих проектов.

Председатель Комитета Юлия Аблец рассказывает:

«Проекты в заявках совершенно разные: это и театральные школы, и экологические соревнования, и турниры КВН, «ЧТО?ГДЕ?КОГДА?», кибертурниры. Есть фестивали стихов, донорские дни, ярмарки вакансий, мероприятия, посвященные тематике блокадных дней Ленинграда и проекты по поддержке молодых семей, в том числе молодых мам. Среди проектов – направленные на помощь людям с ОВЗ и различные инклюзивные практики, есть проект на поддержку врачей и проекты по профилактике наркомании и табакокурения. Тематика абсолютно различная, так что у комиссии будет много работы. Думаю, что защиту проектов мы снова проведем онлайн, на первом этапе это существенно помогло членам комиссии понять детали проектов и получить сразу ответы на вопросы, когда они возникали».

Также председатель отметила, что заявки поступили как от организаций, впервые участвовавших в подобном конкурсе, так и от НКО, кто уже подавал проекты на конкурсы Комитета.

Напомним, Комитету удалось существенно упростить порядок предоставления субсидий. Так, в формуле расчета размера субсидии отменен понижающий коэффициент, который раньше уменьшал итоговый размер предоставляемой субсидии. Кроме того, теперь у получателя субсидий должна отсутствовать задолженность по налогам и сборам не на дату подачи заявления и документов, а на дату, предшествующую дню принятия Комитетом решения о предоставлении субсидий, что значительно упрощает условия участия НКО в конкурсных отборах.

Более детальную информацию о подаче документов, нормативные правовые акты и формы документов можно найти на сайте Комитета в разделе «Взаимодействие с НКО», подраздел «Субсидии» по ссылке: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/kpmp/vzaimodejstvie-s-nko/subsidii. Также в группе Комитета (https://vk.com/videos-25297098) можно найти записи всех прошедших вебинаров.

Источник: Комитет по молодежной политике
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