Комитеты Смольного объединились, чтобы поддержать петербургские НКО в период распространения вируса

Меры поддержки петербургских НКО обсуждались на заседании Межведомственного совета по развитию добровольчества (волонтерства) и социально ориентированных некоммерческих организаций в Санкт-Петербурге при Правительстве Санкт-Петербурга.

«Команда волонтеров, сотрудники некоммерческих организаций помогают горожанам, медикам, социальным службам в сегодняшней непростой ситуации. И наша задача - поддержать их и не потерять инновационные технологии, которые уже есть в нашем городе, сохранить комфортные условия для специалистов, которые работают на благо Петербурга и петербуржцев. Уверен, что выработанные нами решения станут хорошим примером качественного партнерства органов власти и некоммерческих организаций», - отметил в начале заседания вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев.

Председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Юлия Аблец рассказала про первый конкурсный отбор на выплату субсидий на реализацию проектов, проведение фестивалей и конкурсов в сфере государственной молодежной политики в Санкт-Петербурге, объявленный на 78 млн. рублей. На конкурс поступили 285 проектов.

Комитет существенно упростили порядок участия НКО в конкурсном отборе:

- С 2020 года полностью отменены «процентовки» (ограничения по процентной доле определенных видов затрат относительно общей запрашиваемой суммы).

- Упрощены требования к форме заверения документов, из-за проблем с которым многие заявки в 2019 году были не допущены к конкурсным отборам.

- Дата отсутствия налоговой задолженности теперь не на дату подачи заявки, а на дату подписания распоряжения комитета о предоставлении субсидий (уже по итогам решения конкурсной комиссии). Такую практику комитет ввел по аналогии с Фондом президентских грантов.

- Отменена необходимость представлять свидетельства о регистрации юрлица, мы сами получаем эту информацию из ЕГРЮЛ в рамках межведомственного взаимодействия.

- Внесены уточнения про договоры с добровольцами (теперь можно выбрать вариант предоставления реестра добровольцев, а не договоров с каждым из них).

- Допустимы незначительные изменения в сроках проведения мероприятий, что особенно актуально сегодня.

- Отменено требование обязательного предоставления коммерческих предложений с включением в конкурсную документацию раздела

«финансово-экономическое обоснование» (с требованием подробного постатейного обоснования затрат) и приложения принтскринов, ссылок или иного подтверждения средних рыночных цен.

- Авансирование затрат переведено на новую схему: допускается предоставление отчетности до выплат по вторым 50%, получение этих вторых 50%, и только после этого расчета с контрагентами по проекту.

- Скорректированы критерии оценки заявок, разделены на разные категории, введены нормы по недопущению «конфликта интересов» членов конкурсной комиссии и многое другое.

«Мы благодарны коллегам из Комитета финансов, Комитета государственного финансового контроля Санкт-Петербурга, Юридического Комитета за понимание и поддержку в процессе согласования этих изменений. Они были долгожданными для наших общественников. Следующим нашим шагом – назревшим еще вчера – должен стать переход на электронный прием и обработку заявлений и документов», - подчеркнула Аблец.

Она добавила, что рассматривается несколько вариантов реализации - разработка профильного раздела на информационном портале «Мы Петербург» или на ином информационном ресурсе Санкт-Петербурга, использование готового решения. «Мы проработали различные варианты, готовы их обсуждать со всеми заинтересованными исполнительными органами», - сказала Юлия Аблец.

Также председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями рассказала, что получает качественную обратную связь от представителей некоммерческих организаций, которые ратуют за подобные нововведения во всех профильных ведомствах. Это чрезвычайно актуально сейчас, когда общественным организациям особенно не просто, и любые шаги навстречу им очень важны.

Поэтому на совещании были подняты вопросы необходимости упрощения порядков предоставления субсидий СО НКО во всех исполнительных органах, их предоставляющих. Также рассматривался вопрос о необходимости разработки единого программно-аппаратного комплекса для приема и обработки заявлений и документов с целью предоставления субсидий – для еще большего упрощения этой процедуры и повышения ее прозрачности.

Александр Ржаненков, председатель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, отметил, что ежегодно проводится мониторинг объемов поддержки, оказанной исполнительными органами государственной власти Петербурга социально ориентированным некоммерческим организациям. И сегодня наиболее востребованные формы поддержки: финансовая (поддержка НКО за счет средств бюджета Санкт-Петербурга) и имущественная (предоставление льгот по арендной плате, предоставление помещений в безвозмездное пользование, освобождение от арендной платы за часть площади занимаемых помещений, компенсация оплаты ЖКУ).

«Ежегодно на поддержку НКО в бюджете города предусматривается финансирование по 9 отраслевым комитетам. Средства предусмотрены в 6 отраслевых государственных программах Санкт-Петербурга. Ежегодно город наращивает объемы данной поддержки», - подчеркнул Ржаненков.

Так, в 2019 году более 600 петербургских СО НКО получили финансовую поддержку на общую сумму почти 2,4 млрд. руб.

Также он рассказал, что в 2019 году 809 некоммерческих организаций получили имущественную поддержку, и общий объем занимаемых ими площадей составил более 400 тыс. кв. м.

Кроме того, общественные объединения ветеранов войны и труда, инвалидов и жертв политических репрессий ежегодно освобождаются от арендной платы за пользование находящимися в собственности Санкт-Петербурга объектами нежилого фонда площадью до 100,0 кв. м. и получают компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг, телефона и др. Такие льготы в 2019 году получили 64 ветеранские организации.

Александр Ржаненков указал на то, что все исполнительные органы власти традиционно оказывают некоммерческим организациям консультационную и информационную поддержку. Например, в 2019 году в средствах массовой информации вышло более 200 публикаций о деятельности СО НКО и добровольчестве.

Большую работу по развитию некоммерческого сектора и добровольческого движения ведут ресурсные центры.

При Комитете по социальной политике действует Центр поддержки добровольческих инициатив, при Комитете по молодежной политике - Центр городских волонтеров и Штаб-квартира НКО.

Комитет по науке и высшей школе работает с несколькими ресурсными центрами, занимающимися вопросами развития научно-технической и инновационной деятельности.

Поддержку получают и негосударственные ресурсные центры, работающие по различным направлениям. Серьезную работу проводят такие негосударственные ресурсные центры как Центр развития некоммерческих организаций, Ресурсный центр «Круглый стол», Национальный центр социальной помощи и другие.

Леонид Кулаков, председатель Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга, рассказал, какую имущественную поддержку НКО могут получить уже сегодня:

«На данный момент предусмотрены две меры поддержки. Первая - отсрочка и последующая двухлетняя беспроцентная рассрочка на уплату арендной платы за 2 и 3 кварталы этого года, а также часть первого платежного периода – начиная с 13 марта. Вторая - полное освобождение от арендной платы за 2 квартал этого года. Обе меры поддержки распространяются на тех, кто использует городские земельные участки или объекты нежилого фонда по договорам, заключенным с КИО или ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга». К таким пользователям городской недвижимости относятся и некоммерческие организации. Соответственно, если НКО осуществляет деятельность, отнесенную федеральным правительством к перечню наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции отраслей, то организация может направить в наш адрес заявку для получения предусмотренных льгот. Например, это касается НКО в сфере социальных услуг, культуры, спорта, искусства, образования и др. На сайте Комитета (www.commim.spb.ru) есть большая красная кнопка «Меры поддержки арендаторов в условиях коронавируса», нажав на которую можно узнать все подробности».





Также Кулаков отметил, что НКО по закону могут получать городские помещения в аренду по льготной ставке – в 10 раз меньше рыночной.

«Более 600 организаций могут получить сегодня «антикризисные» меры поддержки в связи с распространением коронавирусной инфекции», - заключил Кулаков.

Кирилл Соловейчик, председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга, рассказал про региональные и федеральные меры поддержки НКО, которые уже можно получить и которые планируется ввести в этом году.

Так, среди региональных мер:

1. Снижение ставки налоговой для НКО, применяющих упрощенную систему налогообложения до 5% по объекту «доходы минус расходы» и до 3% по объекту «доходы».

2. Отсрочка арендной платы за пользование городским имуществом до января 2023 года за часть I квартала, II и III кварталы.

«Также планируется предоставление субсидий на частичную компенсацию затрат НКО, которые работают в сфере культуры и искусства, пострадавших в результате введения ограничений, и возмещение работодателям расходов на частичную оплату труда работников из числа уволенных или сокращенных из иных организаций», - сказал Кирилл Соловейчик.

Федеральные меры:

1. Уже сегодня НКО могут претендовать на получение льготных кредитов по ставке 0% на 6 месяцев на каждого сотрудника. Это возвратный займ и действует для организаций пострадавших отраслей.

2. Отсрочка для организаций пострадавших отраслей до 1 октября 2020 года по аренной плате, предусмотренной за использование федерального имущества с рассрочкой на период с 1 января 2021 по 1 января 2023 года.

Еще есть ряд мер, которые планируются для НКО, в том числе списание налогов и страховых взносов за 2 квартал (кроме НДС). Предполагается запустить специальную кредитную программу поддержки занятости, где суммы могут быть невозвратные для всех отраслей в случае, если к апрелю 2021 года данная организация сохраняет численность на уровне не менее 90 % от нынешнего штата. Льготная ставка для получателей – 2%.