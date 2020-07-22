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Питерец.ру » Общество » В Комитете по молодежной политике прошла встреча НКО, занимающихся поддержкой семей

В Комитете по молодежной политике прошла встреча НКО, занимающихся поддержкой семей

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Опубликовал: Вадик Котов
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В Комитете по молодежной политике прошла встреча представителей некоммерческих организаций, занимающихся вопросами поддержки семей в Санкт-Петербурге.

В Комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями прошла встреча представителей некоммерческих организаций, занимающихся вопросами поддержки семей в Санкт-Петербурге.

«Мы решили провести встречи с разными НКО по профилю их деятельности. Так мы сможем не только лично со всеми познакомиться, но и узнать, у кого какие потребности, и чем Комитет может помочь. Это очень важно в сегодняшней ситуации. Много говорится про то, что пострадал бизнес, но также многим НКО сегодня непросто и требуется поддержка. Подобные встречи полезны еще и тем, что представители организаций знакомятся друг с другом и предлагают друг другу ресурсы. Например, на этой встрече коллеги, которые помогают встать семьям на ноги, заинтересовались проектом другого фонда, который предлагает новые компетенции и психологическую поддержку для мам», - рассказывает председатель Комитета Юлия Аблец.

НКО, занимающиеся поддержкой семей, оказывают помощь многодетным и малоимущим семьям, в том числе юридическую, занимаются профилактикой абортов и отказов малолетних мам от новорожденных, работают с особыми детьми и их мамами, собирают гуманитарную помощь.

В условиях пандемии НКО продолжают активно помогать петербуржцам, и многие перевели часть работы в онлайн, другие переориентировались на гуманитарную помощь нуждающимся. Многие пользуются государственной поддержкой, другие не знают, что город представляет разные возможности для работы и развития третьего сектора.

Сотрудники профильных отделов Комитета рассказали представителям организаций о возможностях, которые ведомство готово предоставить.

Так, в подведомственный Комитету Центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» можно направлять детей от 14 лет, где они под присмотром квалифицированных тренеров смогут заняться спелеотуризмом, парашютным спортом, различными видами спорта.

Комитет готов оказать и информационную поддержку НКО в части рассылки материалов об организациях, их мероприятиях по СМИ и публикации в соцсетях. Для некоммерческих организаций, у которых нет своего представительства в соцсетях, такая практика может стать хорошим подспорьем присутствия на интернет-площадках.

Комитет готов помочь НКО с привлечением волонтеров на мероприятия. В Санкт-Петербурге большой волонтерский корпус, более 80 тысяч человек являются волонтерами на постоянной основе.

В этом году Комитет запустил проект «Форма добра», чтобы помочь волонтерам и некоммерческим организациям в их развитии, в их деятельности.

В рамках проекта самые разные специалисты предоставляют НКО услуги, которые могут облегчить им жизнь и работу:

- Дизайнер помогает с разработкой макетов сувениров или плакатов;

- Специалист по коммуникациям рассказывает, как правильно сделать презентцию и составить ТЗ для дизайнера;

- Фотограф делает яркие фотографии событий;

- Видеограф снимает динамичные ролики о мероприятиях.

- Тренер помогает командам построить работу эффективно;

- Психолог проводит тренинг по профилактике эмоционального выгорания.

Также организации, у которых нет своего помещения могут воспользоваться площадкой проекта на Вознесенском проспекте, 44-46.

Получить помощь может любой инициативный гражданин, не важно есть ли у него зарегистрированная организация или нет.

В Санкт-Петербурге осенью проходит фестиваль молодых семей, где можно проконсультироваться с психологами, юристами, докторами, в то время как с детьми на разных игровых площадках будут играть, проводить научные опыты аниматоры. Также на фестивале молодых семей возможно сделать площадки НКО, занимающихся вопросами поддержки семей, где они смогут презентовать свой опытВместе с тем на базе Дома молодежи Санкт-Петербурга действует Лаборатория проектного мышления «План А». Там НКО смогут помочь доработать проекты для грамотной подачи заявок и презентации на конкурсы субсидий и федеральные конкурсы грантов.

Росмолодежь проводит грантовые конкурсы для физических лиц, и можно получить до 1,5 миллиона рублей на каждый проект. Также в октябре планируется провести Всероссийский форум молодых семей, где также НКО смогут получить грантовую поддержку.

Некоторые некоммерческие организации успешно участвуют в региональных и федеральных конкурсах субсидий, другие не знают, как грамотно заполнять документы и просят проконсультировать.

Напомним, 13 июля, стартовал второй конкурсный отбор на право получения в 2020 году субсидий социально ориентированными некоммерческими организациями на реализацию проектов, проведение фестивалей и конкурсов в сфере государственной молодежной политики в Санкт-Петербурге.

НКО могут получить средства как на возмещение затрат после проведения мероприятия, так и авансом, - в размере не более 5 млн. рублей на проект.

Детальную информацию о подаче документов, нормативные правовые акты и формы документов можно найти на сайте Комитета в разделе «Взаимодействие с НКО», подраздел «Субсидии» по ссылке: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/kpmp/vzaimodejstvie-s-nko/subsidii.

Для консультаций и ответов на вопросы НКО Комитет проводит вебинары. Ближайший вебинар состоится СЕГОДНЯ, 22 июля, в 16.00. Также в группе Комитета (https://vk.com/videos-25297098) можно найти записи всех прошедших вебинаров.

«Мы провели первую встречу, и она показала, что такие точки пересечения нужны и важны, в первую очередь, для самих НКО. И мы рады новым контактам. В городе более 9 тысяч НКО, не все из них ведут активную работу, по итогам подобных встреч мы сможем сформировать более полное видение работы третьего сектора в Петербурге и понять на что нужно делать упор для стимулирования развития этого направления. Поэтому просим все НКО Петербурга, заинтересованные во взаимодействии, написать нам на otdelnkonko@yandex.ru, рассказав об организации и профиле ее работы. Мы обязательно пригласим вас на профильную встречу и расскажем о возможностях, которые комитет готов представить для НКО, в том числе, бесплатные сервисы, информационную и материальную поддержку», - рассказывает председатель Комитета Юлия Аблец.
Источник: Комитет по молодежной политике
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