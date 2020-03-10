387 миллионов рублей петербургским НКО выделил Фонд президентских грантов

97 проектов некоммерческих организаций из Санкт-Петербурга было поддержано Фондом президентских грантов на общую сумму 386 825 993,87 руб. в рамках первого этапа заявочной кампании.

Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями готовит предложения для всех организаций-победителей для возможной поддержки проектов со стороны комитета, если это необходимо, в том числе информационной.

Председатель Комитета Юлия Аблец отмечает: «Мы гордимся, что Петербург прозвучал так громко на федеральном уровне. Сегодня в нашем городе 9334 некоммерческие организации. Третий сектор всегда был мощной силой в Петербурге, и то количество проектов, и та сумма, которую НКО привлекут в город из федерального бюджета – говорит о многом».

Узнать о всех победителях можно тут: https://clck.ru/MPUzH .

Это первый этап конкурсного отбора 2020 года (проводился до 26 февраля), до 31 марта можно подать заявки на второй этап, который станет в 2020 году последним. Для того, чтобы НКО могли правильно оформить заявки ко второму этапу, Комитет впервые проведет совместное мероприятие с Фондом президентских грантов. В планах сделать такие семинары систематическими и расширить круг участников этих встреч.

Напомним, 11 и 12 марта в Санкт-Петербурге пройдут тренинги Фонда президентских грантов для некоммерческих организаций региона, участвующих в конкурсах президентских грантов. Спикером выступит советник генерального директора Фонда президентских грантов Владимир Татаринов.

Также 11 марта состоится семинар для победителей конкурсов президентских грантов «Как сделать так, чтобы отчётность по гранту не становилась проблемой для некоммерческой организации», его проведёт руководитель отдела общественных проектов Фонда президентских грантов Юлия Марина. У представителей некоммерческих организаций, которые примут участие во встрече, будет возможность узнать, что нужно сделать перед началом реализации проекта, чтобы избежать проблем на этапе отчетности, какие документы и материалы помогут подготовить качественную отчетность и как подготовить отчет до окончания этапа реализации проекта.