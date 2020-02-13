ента новостей

22:28
Без уволенного накануне Плазы «Зенит» смог победить в Перми
07:26
Разве это молоко?
06:50
Петербург в романтическом топе
23:04
Концерт в Планетарии «Jazz, Love and Stars»
22:05
Финские легионеры внесли решающий вклад в победу СКА над «Торпедо»
17:45
Исторический парк запускает в социальных сетях акцию, приуроченную к 75-летию Великой Победы
17:41
Михаил Романов заверил: на территории Колпинского района не планируется строительство мусоросжигательного завода
10:04
В Петербург не пустили саженцы пионов из Нидерландов
09:37
В Петербурге прошел семинар для представителей НКО «Грантовая поддержка Федерального агентства по делам молодежи»
08:43
Castren & Snellman уходит из города
08:15
Макаров поддержал Кирилла
00:56
Заседание Заксобрания Санкт-Петербурга состоялось 12 февраля
13:52
Волейболистки «Ленинградки» Гарелик и Кузнецова – среди лучших по итогам 14-го тура
11:53
Элли на маковом поле
11:46
В Колпино выявлен факт незаконной реализации стеклоомывающей жидкости
10:47
В Петербурге похитили фургон на эвакуаторе
10:41
В Петербурге похитили автомобиль судьи Ленинградского областного суда
07:42
Сбежала из бокса по коронавирусу
07:23
Браков с иностранцами стало больше
23:44
СКА победил «Амур», победную шайбу забросил Кетов
13:08
Общественники предлогают разрешить профессиональным охранникам досрочно выходить на пенсию
13:04
В Петербурге прошло ледовое шоу под открытом небом в честь старта нового сезона шоу «Последний герой. Зрители против звёзд»
13:01
Выставка «История архитектуры зданий культа Санкт-Петербурга в XVIII-XX веках: от барокко до модерна»
10:54
В Ленобласти задержали угонщиков трактора
08:57
Спрос на поездки в Финляндию
08:23
ОРВИ в Петербурге
23:02
Баскетбольный «Зенит» не смог остановить разогнавшийся «Локомотив-Кубань»
19:41
У петербуржцев есть шанс войти в кадровый резерв «Резиденты Тавриды»
17:19
Петербуржцам не разрешили выйти на антимусорный митинг
17:17
Реконструкция «Афган. Операция «Магистраль»
Все новости

Это интересно!

Loading...
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Экономика » В Петербурге прошел семинар для представителей НКО «Грантовая поддержка Федерального агентства по делам молодежи»

В Петербурге прошел семинар для представителей НКО «Грантовая поддержка Федерального агентства по делам молодежи»

0
124
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
Петербургские НКО могут получить федеральные гранты на патриотические мероприятия (46 млн.руб.)

В Комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями прошел семинар для представителей НКО «Грантовая поддержка Федерального агентства по делам молодежи».

Сотрудники Росмолодежи рассказали представителям НКО как получить субсидии из федерального бюджета на проведение мероприятий по содействию патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, как и какие документы для этого нужно получить, а также какие виды федеральной грантовой поддержки НКО существуют.

Напомним, Федеральное агентство по делам молодежи объявило конкурс на предоставление в 2020 году грантов в форме субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям, в том числе молодежным и детским общественным объединениям (за исключением казенных учреждений), на проведение мероприятий по содействию патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации. В 2019 году общая сумма грантов составила 43,5 млн.руб., в 2020 – 46 млн.руб.

Конкурс проводится по 3 направлениям:

Подготовка и проведение военно-исторических реконструкций (20 млн.руб.);
Поддержка молодежных поисковых отрядов и объединений (8 млн.руб.);
Поддержка проектов патриотической направленности, реализуемых волонтерскими (добровольческими) организациями (18 млн.руб.).
В 2020 году заявки на конкурс принимаются через АИС «Молодежь России».

Прием заявок завершится 26 февраля 2020 года в 14:00 (по мск).

Источник: Комитет по молодежной политике
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

20-01-2020, 19:47
Проект «Уроки живой истории»
25-09-2018, 11:51
Петербург и Гагаузия наращивают динамику сотрудничества в сфере молодежной политики
10-08-2017, 09:13
Прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов
7-07-2017, 11:22
Губернатор встретился с главой Росмолодежи
13-12-2016, 09:47
Поддержка экспортеров
6-06-2013, 19:59
Парламентарии поддержали проект закона на право получения двух пенсий ветеранам ВОВ

Происшествия на дорогах

0
411
10-02-2020, 12:23
В Ленобласти в ДТП погибли два человека
0
381
10-02-2020, 12:18
В центре Петербурга иномарка сбила двух пешеходов
0
625
30-01-2020, 10:13
На федеральной трассе Р-23 в Ленинградской области организовано реверсивное движение в связи с ДТП
0
457
27-01-2020, 09:29
В Ленобласти маршрутка улетела в кювет
Наверх