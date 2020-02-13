В Петербурге прошел семинар для представителей НКО «Грантовая поддержка Федерального агентства по делам молодежи»

В Комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями прошел семинар для представителей НКО «Грантовая поддержка Федерального агентства по делам молодежи».

Сотрудники Росмолодежи рассказали представителям НКО как получить субсидии из федерального бюджета на проведение мероприятий по содействию патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, как и какие документы для этого нужно получить, а также какие виды федеральной грантовой поддержки НКО существуют.

Напомним, Федеральное агентство по делам молодежи объявило конкурс на предоставление в 2020 году грантов в форме субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям, в том числе молодежным и детским общественным объединениям (за исключением казенных учреждений), на проведение мероприятий по содействию патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации. В 2019 году общая сумма грантов составила 43,5 млн.руб., в 2020 – 46 млн.руб.

Конкурс проводится по 3 направлениям:

Подготовка и проведение военно-исторических реконструкций (20 млн.руб.);

Поддержка молодежных поисковых отрядов и объединений (8 млн.руб.);

Поддержка проектов патриотической направленности, реализуемых волонтерскими (добровольческими) организациями (18 млн.руб.).

В 2020 году заявки на конкурс принимаются через АИС «Молодежь России».

Прием заявок завершится 26 февраля 2020 года в 14:00 (по мск).